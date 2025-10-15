Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta ha accettato l' ergastolo | quali sarebbero i benefici

Il reo confesso ha scritto in una lettera di voler accettare l’ergastolo. La criminologa spiega che "ci sarebbero molti benefici". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

