Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta ha accettato l' ergastolo | quali sarebbero i benefici

Il reo confesso ha scritto in una lettera di voler accettare l’ergastolo. La criminologa spiega che "ci sarebbero molti benefici". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha accettato l'ergastolo: quali sarebbero i benefici

