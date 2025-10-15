Femminicidio di Pamela Genini | la copia delle chiavi la chiamata all’ex e la risposta ai poliziotti al citofono | È glovo

Prima ha telefonato al suo ex chiedendo disperatamente aiuto per paura che il suo attuale compagno potesse farle del male. Poi, all’arrivo della polizia, è stata lei stessa a rispondere al citofono provando a fingere che si trattasse di un rider per una consegna: “ È Glovo “, ha detto al compagno. Tentativi però risultati inutili. Pamela Genini è stata uccisa dal 52enne Gianluca Soncin nel terrazzino di casa con 24 coltellate, alcune delle quali inferte anche davanti agli agenti. Il 52enne originario di Biella, infatti, ha continuato a infierire su di lei anche durante l’irruzione della polizia, prima di puntare il coltello contro se stesso tentando il suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

