Femminicidio di Pamela Genini a Milano il post dell' amica e l' attacco della socia Elisa Bartolotti a Soncin

Femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa dal compagno Gianluca Soncin: i messaggi di dolore delle amiche e lo sfogo della socia Elisa Bartolotti.

Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme" #milano #femminicidio #pamelagenini #15ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/elisa-bortolotti-ricorda-pamela-genini_104666946-202502k.shtml… - X Vai su X

Ennesimo femminicidio a Milano: Pamela Genini modella e imprenditrice, è stata uccisa sul pianerottolo a coltellate. A 19 anni è stata una delle protagoniste della trasmissione dove i concorrenti erano completamente nudi https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta” - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Come scrive ilgiorno.it

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Si legge su tpi.it

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Da fanpage.it