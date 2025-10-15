Femminicidio di Pamela Gemini a Milano uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin che tenta il suicidio

Un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate la compagna 29enne, Pamela Gemini, per poi tentare di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Pamela Gemini a Milano, uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin che tenta il suicidio

