Femminicidio di Milano | Pamela aveva paura Soncin è entrato in casa con le copia delle chiavi fatte a sua insaputa
Gianluca Soncin ieri sera ha fatto irruzione in casa di Pamela Genini usando la copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto qualche settimana fa, mentre lei era al telefono con il suo precedente fidanzato al quale aveva confidato i suoi timori, le aggressioni e le minacce di morte. Ed è stato l’ex fidanzato che ha raccolto la prima richiesta di aiuto della 29enne e ha dato l’allarme chiamando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
