Femminicidio a Milano uccisa con decine di coltellate sul terrazzo di casa I vicini | La ammazza

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha continuata a colpirla anche quando la polizia è arrivata. Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

