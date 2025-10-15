Femminicidio a Milano uccisa con decine di coltellate sul terrazzo di casa I vicini | La ammazza
Ha continuata a colpirla anche quando la polizia è arrivata. Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Femminicidio a Milano: Pamela Gemini uccisa dall'ex sotto gli occhi dei vicini - X Vai su X
I dettagli sono ancora pochi e tutti da verificare, ma sembrano convergere verso un quadro chiaro: a Milano è l'ennesimo femminicidio, con successivo tentato suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, femminicidio in via Iglesias: 29enne uccisa dal compagno, lui tenta il suicidio - Uccisa a Milano nella sua abitazione di via Iglesias, nel quartiere Gorla: il compagno tenta di togliersi la vita. Segnala notizie.it
Femminicidio Milano, il disperato tentativo di salvarsi di Pamela Gemini e quel “Glovo” detto al citofono alla polizia - La donna è stata massacrata con decine di coltellate da Gianluca Soncin, 52 anni, in via Iglesias, zona Gorla. Segnala msn.com
Femminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ... Segnala affaritaliani.it