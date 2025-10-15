Femminicidio a Milano uccide la compagna Pamela con 24 coltellate

Un 52enne ha ucciso la sua compagna di 29 anni a Milano. L’uomo ha tentato il suicidio ed è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate

Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta - La vittima ha chiesto aiuto chiamando l’ex fidanzato che ha allertato le forze dell'ordine ... Lo riporta tpi.it

Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il ... Da tg24.sky.it

Femminicidio a Milano: uccide la ex 29enne davanti ai vicini e poi tenta il suicidio - Pamela Gelmini è stata accoltellata dal 52enne Gianluca Soncin nel suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla. Segnala affaritaliani.it