Femminicidio a Milano | uccide la compagna di 29 anni Aveva deciso di lasciarlo

L'omicidio sul terrazzino di casa: qui, sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Femminicidio a Milano: uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo»

Leggi anche questi approfondimenti

Mercoledì 22 ottobre 2025, ore 20:30, al Teatro PIME, il BALLETTO DI MILANO porta in scena "DANZA PER LA MENTE - CARMEN SUITE", Un evento che unisce arte e impegno civile, per riflettere sul drammatico tema del femminicidio attraverso la forza evoc - facebook.com Vai su Facebook

Comune di Milano ha celebrato il primo anniversario della Fondazione Giulia Cecchettin, l'iniziativa nata per onorare la memoria di Giulia, vittima di femminicidio nel novembre 2023 - X Vai su X

Femminicidio a Gorla, uccide la compagna di 29 anni a coltellate sul terrazzino davanti ai vicini. Poi tenta il suicidio - Il delitto nella serata di martedì 14 ottobre in via Iglesias, L'uomo, 51 anni, è grave in ospedale. Lo riporta msn.com

Uccide la compagna di 29 anni con decine di coltellate sul terrazzo di casa, le urla scuotono il palazzo di Milano: “La ammazza” - L’uomo, classe 1973, l’avrebbe uccisa durante una lite e poi ha provato a togliersi la vita. Scrive msn.com

Uccide a coltellate la compagna che lo vuole lasciare e tenta il suicidio davanti alla polizia - Una giovane donna di 29 anni è stata uccisa da un uomo di 52 anni con la quale aveva una relazione. Lo riporta msn.com