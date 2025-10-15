Femminicidio a Milano uccide 29enne e tenta il suicidio

Il 14 ottobre, in via Iglesias nel quartiere Gorla a Milano, una donna di 29 anni è stata accoltellata a morte da un 52enne che poi ha tentato il suicidio. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno chiamato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica del femminicidio e il rapporto tra i due. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

