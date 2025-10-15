Femminicidio a Milano uccide 29enne e tenta il suicidio
Il 14 ottobre, in via Iglesias nel quartiere Gorla a Milano, una donna di 29 anni è stata accoltellata a morte da un 52enne che poi ha tentato il suicidio. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno chiamato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica del femminicidio e il rapporto tra i due. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
#Femminicidio a #Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci) - X Vai su X
Martedì 14 ottobre, intorno alle 22, a Milano, nel quartiere periferico di #Gorla, si consuma un tragico femminicidio - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Milano: uccide la ex 29enne davanti ai vicini e poi tenta il suicidio - Pamela Gelmini è stata accoltellata dal 52enne Gianluca Soncin nel suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla. Lo riporta affaritaliani.it
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Come scrive tg24.sky.it
Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il ... tg24.sky.it scrive