Femminicidio a Milano Pamela Genini uccisa dall' ex con 24 coltellate

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, Gianluca Soncin, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo, fermato per omicidio volontario aggravato, avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall'appartamento, e l'ex della giovane, con cui era diventata amica e con il quale si trovava al telefono prima di essere colpita a morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

