Femminicidio a Milano | Pamela Genini è stata accoltellata dal compagno sul terrazzino della sua casa

Da circa un anno Pamela Genini, di origine bergamasca, ma trapiantata a Milano, frequentava Gianluca Soncin, cinquantaduenne originario di Biella. Lui, però, avrebbe mostrato ben presto la sua indole violenta; la spaventava sostenendo di possedere delle armi, la minacciava e prometteva di fare del male a lei e al suo cane, nel caso in cui lo avesse lasciato. Ieri, quelle intimidazioni si sono trasformate in realtà, e Pamela, ventinove anni, è diventata l’ennesima vittima di femminicidio, la settantunesima dall’inizio dell’anno. La tragedia si è consumata in un appartamento in Via Iglesias, nel quartiere Gorla, nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Femminicidio a Milano: Pamela Genini è stata accoltellata dal compagno sul terrazzino della sua casa

