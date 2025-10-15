Femminicidio a Milano Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno | il 52enne ha poi tentato il suicidio

Un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate la compagna 29enne, Pamela Gemini, per poi tentare di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

femminicidio milano pamela geminiFemminicidio Milano, il disperato tentativo di salvarsi di Pamela Gemini e quel “Glovo” detto al citofono alla polizia - La donna è stata massacrata con decine di coltellate da Gianluca Soncin, 52 anni, in via Iglesias, zona Gorla. Si legge su ilgiorno.it

femminicidio milano pamela geminiPamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... Segnala fanpage.it

