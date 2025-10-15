Femminicidio a Milano | Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno dopo una lite

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella notte del 14 ottobre. Ancora un femminicidio sconvolge Milano. Nella tarda serata del 14 ottobre, Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Dopo averle tolto la vita, l’uomo ha tentato di suicidarsi, ferendosi gravemente alla gola. Ora è ricoverato in ospedale sotto sorveglianza. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano una relazione sentimentale ormai in crisi. Pamela avrebbe voluto interrompere il rapporto, e l’incontro di quella sera sarebbe dovuto servire a chiarire la situazione. Ma il confronto si è trasformato in tragedia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

