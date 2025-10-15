Femminicidio a Milano Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno che voleva lasciare

Omicidio a Milano, nella tarda serata di martedì 14 ottobre. Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno. I fendenti mortali l'hanno sorpresa sul terrazzino di casa dove insieme alla donna c'era il fidanzato Gianluca Soncin, 52 anni.Femminicidio a Gorla: morta Pamela GeminiIl. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

I dettagli sono ancora pochi e tutti da verificare, ma sembrano convergere verso un quadro chiaro: a Milano è l'ennesimo femminicidio, con successivo tentato suicidio - facebook.com Vai su Facebook

I dettagli sono ancora pochi e tutti da verificare, ma sembrano convergere verso un quadro chiaro: a Milano è l'ennesimo femminicidio, con successivo tentato suicidio - X Vai su X

Pamela trascinata sul balcone e uccisa a coltellate dal compagno. I vicini vedono tutto: "Aiuto, l' ammazza" - La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato ... Si legge su today.it

Accoltella e uccide la compagna 29enne, poi tenta il suicidio tagliandosi la gola: «Lei aveva deciso di lasciarlo» - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Si legge su leggo.it

Pamela uccisa a coltellate dal compagno, bonus auto con beffa, tregua già in bilico e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: o ... today.it scrive