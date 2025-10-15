Femminicidio a Milano Pamela Gelmini uccisa a coltellate dal compagno | È Glovo le sue ultime parole

Un nuovo femminicidio scuote Milano. Pamela Gelmini, 29 anni, è stata uccisa nella tarda serata di ieri dal compagno G. S., 52 anni, nel loro appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla. L’uomo, dopo aver accoltellato la giovane donna, ha rivolto la lama contro se stesso nel tentativo di togliersi la vita. È stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda, dove resta piantonato. Secondo una prima ricostruzione, i vicini di casa hanno chiamato il 112 dopo aver udito le urla provenire dall’abitazione al civico 33. La Polizia, giunta sul posto insieme ai sanitari del 118, ha dovuto forzare la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

