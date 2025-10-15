Femminicidio a Milano Luxuria ricorda Pamela Genini | Raggio di sole sul set

(Adnkronos) – "Sono rimasta malissimo. All'inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici". Così Vladimir Luxuria commenta all'Adnkronos, la tragica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Femminicidio a Milano, vittima un'imprenditrice ed ex modella. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno sul balcone di casa. Aveva anche partecipato a un programma in tv. - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio a #Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci) - X Vai su X

Femminicidio a Milano, Luxuria ricorda Pamela Genini: "Raggio di sole sul set" - Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo so ... Secondo msn.com

Pamela Genini, l'amica a Gianluca Soncin: «Pazzo? Lo sei, ma sapevi cosa stavi facendo. Pagherai per avermi tolto una sorella» - Ma quella vita le è stata tolta nella serata di martedì 14 ottobre quando il compagno, il ... Segnala leggo.it

Femminicidio a Milano, uccide a coltellate la compagna di 29 anni - Tragedia a Milano dove una donna di 29 anni, Pamela Genini nella tarda serata di ieri è stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, Gianluca Soncin, ... Lo riporta ecovicentino.it