Femminicidio a Milano il terrore di Pamela al telefono con l' amico prima di essere uccisa | È entrato ha le chiavi Chiama la polizia

L'uomo, Gianluca Soncin, 52 anni, durante l'interrogatorio in ospedale è apparso freddo e distaccato. Durante la loro relazione, durata poco più di un anno, numerosi episodi di violenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Femminicidio a Milano, il terrore di Pamela al telefono con l'amico prima di essere uccisa: «È entrato, ha le chiavi. Chiama la polizia»

