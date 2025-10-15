Femminicidio a Milano il terrore di Pamela al telefono con l' amico prima di essere uccisa | È entrato ha le chiavi Chiama la polizia

Il compagno della vittima, Gianluca Soncin, dopo averla uccisa si è ferito al collo: medicato in ospedale, è stato poi portato a San Vittore in attesa dell'interrogatorio. Durante la loro relazione, durata poco più di un anno, numerosi episodi di violenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Femminicidio a Milano, il terrore di Pamela al telefono con l'amico prima di essere uccisa: «È entrato, ha le chiavi. Chiama la polizia»

