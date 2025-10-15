Femminicidio a Milano chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno
Pamela Gemini, 29 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio. È stata uccisa martedì sera, 14 ottobre, nel quartiere Gorla di Milano, dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. La violenza si è consumata sul terrazzino di un appartamento al terzo piano di via Iglesias, sotto gli occhi dei vicini di casa che hanno assistito all’aggressione e allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
