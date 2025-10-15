femminicidio a milano 29enne bergamasca uccisa a coltellate

È bergamasca la giovane di 29 anni accoltellata a morte martedì sera, 14 ottobre, a Milano. Pamela Genini era originaria di Strozza in Valle Imagna: modella e imprenditrice, è stata uccisa intorno alle 22 dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Il femminicidio si è consumato sul terrazzino di un appartamento al terzo piano nel quartiere milanese Gorla. Il killer si trova piantonato dalle forze dell’ordine all’ospedale Niguarda: dopo aver ucciso la 29enne, l’uomo ha tentato di togliersi la vita. I vicini di casa della coppia hanno assistito all’omicidio. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

