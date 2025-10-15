Femminicidio a Milano 29enne bergamasca uccisa a coltellate
È bergamasca la giovane di 29 anni accoltellata a morte martedì sera, 14 ottobre, a Milano. Pamela Genini era originaria di Strozza in Valle Imagna: modella e imprenditrice, è stata uccisa intorno alle 22 dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Il femminicidio si è consumato sul terrazzino di un appartamento al terzo piano nel quartiere milanese Gorla. Il killer si trova piantonato dalle forze dell’ordine all’ospedale Niguarda: dopo aver ucciso la 29enne, l’uomo ha tentato di togliersi la vita. I vicini di casa della coppia hanno assistito all’omicidio. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Martedì 14 ottobre, intorno alle 22, a Milano, nel quartiere periferico di #Gorla, si consuma un tragico femminicidio - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino di casa. «Aveva deciso di lasciarlo». #PamelaGemini è stata accoltellata sotto gli occhi dei vicini che hanno dato l'allarme. Il killer, #GianlucaSoncin, 52 anni, ha infierito su di lei - X Vai su X
Accoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca - Paola Genini, della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno, arrestato poco dopo. Riporta ecodibergamo.it
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Come scrive tg24.sky.it
Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa: il passato da modella e la relazione difficile col compagno più grande - Si chiamava Pamela Genini ed è l'ennesima vittima di un femminicidio. Secondo msn.com