Femminicidi le donne uccise da partner o ex nel 2025 | i nomi e le storie
Non si ferma la violenza nei confronti del genere femminile: il numero delle vittime continua a salire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Ad oggi, l’Osservatorio ha registrato: ? 70 femminicidi 3 suicidi indotti di donne 1 suicidio indotto di un ragazzo trans 1 suicidio indotto di una persona non binaria 1 suicidio indotto di un ragazzo 6 casi in fase di accertamento Si tratta di morti indotte da violenz - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Scrive tg24.sky.it
Oltre 60 donne uccise, da Eliza Feru a Elisa Polcino - Hayat Fatimi, 46 anni, Tiziana Vinci, 54 anni, Tina Sgarbini, 47 anni, Cinzia Pinna (33) e Elisa Polcino sono le ultime donne, in ordine di tempo, uccise ad agosto per mano di un uomo, partner o ex ... Secondo ansa.it
Femminicidi, il confronto tra i primi 9 mesi 2024-2025. Numeri impressionanti sui figli rimasti orfani - Le donne vittime dei propri partner restano tantissime, ma aumentano pericolosamente anche le stragi di famiglia e i bimbi senza più genitori ... Segnala affaritaliani.it