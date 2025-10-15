Femmicidio Pamela Genini il vicino di casa decide di parlare | Stavamo guardando la partita poi le urla Il racconto choc VIDEO

Affaritaliani.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano: uccisa dal compagno sul terrazzino di casa. I vicini hanno sentito le urla durante la partita. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

femmicidio pamela genini il vicino di casa decide di parlare stavamo guardando la partita poi le urla il racconto choc video

© Affaritaliani.it - Femmicidio Pamela Genini, il vicino di casa decide di parlare: “Stavamo guardando la partita, poi le urla”. Il racconto choc. VIDEO

Scopri altri approfondimenti

femmicidio pamela genini vicinoFemminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta” - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Da ilgiorno.it

femmicidio pamela genini vicinoFemminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Riporta fanpage.it

femmicidio pamela genini vicinoFemmicidio a Milano, il racconto del vicino di casa: «Stavamo guardando la partita e abbiamo sentito le urla» - Pamela Genini è stata uccisa dal compagno sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi ... Come scrive video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Femmicidio Pamela Genini Vicino