Fedez in viaggio con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria | il primo weekend formato famiglia allargata

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez ha trascorso lo scorso weekend con i figli Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Ferragni, e Giulia Honegger a Disneyland Paris. Le foto del settimanale Chi raccontano il primo viaggio da famiglia allargata per il rapper e la nuova fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

