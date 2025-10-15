Federsanità Anci Umbria Luca Secondi è il nuovo presidente
Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, è il nuovo presidente di Federsanità Anci Umbria.Nel suo mandato, di durata quinquennale, sarà affiancato da Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, nominato vice presidente vicario, e Viviana Altamura, assessore al Welfare del Comune di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
