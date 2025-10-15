Federico Cinà cede al tie-break decisivo a Bruxelles contro Damir Dzumhur

Ci ha provato Federico Cinà a regalarsi un’altra vittoria nel massimo circuito internazionale del tennis. Il giovane siciliano, presente nel tabellone principale dell’ ATP250 di Bruxelles (Belgio) grazie a una wild card, è stato sconfitto dall’esperto bosniaco Damir Dzumhur (n.67 del ranking) col punteggio di 6-7 (5) 6-2 7-6 (3) in 2 ore e 46 minuti di gioco. Un Cinà battagliero sul veloce indoor belga, al cospetto di un rivale navigato. Al siciliano è mancato tanto l’apporto del dritto nei momenti più importanti. Un colpo dal rendimento ancora deficitario che si è rivelato determinante in negativo nel corso di questa sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it

