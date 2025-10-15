Federica Urgesi conquista il titolo del doppio con la Abbagnato ed è semifinalista nel singolo
Settimana da protagonista per Federica Urgesi alla Copa Nadia (ITF W35) di Siviglia, che si è conclusa con il trionfo nel doppio in coppia con Anastasia Abbagnato e una prestazione di rilievo nel singolare, dove la marchigiana è arrivata fino alle semifinali. La coppia composta da Federica Urgesi e Anastasia Abbagnato ha conquistato il titolo del doppio battendo in finale le spagnole Alba Rey Garcia e María Martínez Vaquero con un convincente 6-4, 6-4. Un match combattuto ma mai in discussione per le azzurre, che hanno saputo gestire al meglio i momenti chiave di entrambi i set. Nel primo parziale, dopo un inizio equilibrato, il break decisivo è arrivato nel nono game, consentendo a Urgesi e Abbagnato di chiudere sul 6-4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
