fed pronta a due tagli consecutivi dei tassi

Il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell c onferma che sono i n arrivo nuovi tagli dei tassi di interesse, a causa del rallentamento del mercato de lavoro, che in questo momento desta più preoccupazioni dell’inflazione. Una affermazione importantissima ad una settimana dal prossimo incontro di politica monetaria del 28-29 ottobre, al termine del quale dovrebbe essere annunciato un altro taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Powell: creazione posti di lavoro rallenta. I dati disponibili prima dello shutdown mostrano che la crescita dell’attività economica potrebbe seguire una traiettoria leggermente più stabile del previsto”, ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in un intervento alla National Association for Business Economics (NABE), aggiungendo che l’aumento dei posti di lavoro ha subito invece un brusco rallentamento, “probabilmente” a causa della “minore immigrazione e minore partecipazione alla forza lavoro”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

