Fece entrare in carcere il suo assistente mafioso | assoluzione confermata per ex deputata

La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione di Giusy Occhionero, ex parlamentare di Liberi e Uguali eletta in Molise e successivamente passata a Italia Viva, dall’accusa di falso. La decisione, arrivata nelle scorse ore, rende la sentenza “ancor più liberatoria”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it