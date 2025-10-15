Fece entrare in carcere il suo assistente mafioso | assoluzione confermata per ex deputata

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione di Giusy Occhionero, ex parlamentare di Liberi e Uguali eletta in Molise e successivamente passata a Italia Viva, dall’accusa di falso. La decisione, arrivata nelle scorse ore, rende la sentenza “ancor più liberatoria”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Fece Entrare Carcere Suo