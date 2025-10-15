FC 26 SBC POTM Ligue 1 Settembre | Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite!
Certamente! Ecco l’articolo per la SBC del Player of the Month di settembre della Ligue 1 McDonald’s, Florian Thauvin. SBC POTM Ligue 1 (Settembre): Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite!. È stato annunciato il vincitore del Player of the Month di settembre per la Ligue 1 McDonald’s: Florian Thauvin! La sua SBC è ora disponibile e offre una carta 86 OVR estremamente potente, perfetta per chi cerca un trequartista (CAM) con grandi doti di finalizzazione e una visione di gioco eccellente. Hai quasi 28 giorni per completare questa SBC e aggiungere l’esterno francese al tuo club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo l'uscita del POTM Liga femminile di ieri, siamo in attesa di altre tre grandi SCR Giocatore del Mese questa settimana! I calciatori sono prediction e non sono confermati! Arriveranno non in ordine, Il POTM Bundesliga con Harry Kane come favorito, Christi - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC POTM Serie A: Christian Pulisic 87 OVR – L’Attaccante Statunitense è in Forma Strepitosa! - La SBC di Christian Pulisic è stata rilasciata, confermando l'attaccante statunitense come ... Scrive imiglioridififa.com
EA FC 26 Harry Kane POTM SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Harry Kane POTM SBC in Ultimate Team, with the English striker winning the Bundesliga Player of the Month award due to his stunning performances in September. Secondo sportskeeda.com
FC 26 SBC POTM Bundesliga: Harry Kane 90 OVR – Il Cannoniere Inglese al Top del Rating! - Il Player of the Month (POTM) della Bundesliga per settembre è stato assegnato al bomber inglese Harry Kane! imiglioridififa.com scrive