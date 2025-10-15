Certamente! Ecco l’articolo per la SBC del Player of the Month di settembre della Ligue 1 McDonald’s, Florian Thauvin. SBC POTM Ligue 1 (Settembre): Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite!. È stato annunciato il vincitore del Player of the Month di settembre per la Ligue 1 McDonald’s: Florian Thauvin! La sua SBC è ora disponibile e offre una carta 86 OVR estremamente potente, perfetta per chi cerca un trequartista (CAM) con grandi doti di finalizzazione e una visione di gioco eccellente. Hai quasi 28 giorni per completare questa SBC e aggiungere l’esterno francese al tuo club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC POTM Ligue 1 (Settembre): Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite!