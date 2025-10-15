FC 26 SBC Hero Base Max 87 OVR
È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Max. 87 Base Hero Upgrade! Questa SBC ti garantisce un Eroe Base non scambiabile con un rating massimo di 87 OVR. Questa è un’opportunità per sbloccare Eroi di fascia alta, come Alex Scott (85 OVR) o Yaya Touré (87 OVR), ma il costo e il rischio sono significativi. La SBC è ripetibile ogni 7 giorni e hai 11 giorni per il primo completamento. Il Premio: Pacchetto Eroi Base Max 87 OVR (Non Scambiabile). Completando le due sfide, riceverai un pacchetto che contiene 1 Eroe Base con una valutazione garantita da 85 OVR fino a un massimo di 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
