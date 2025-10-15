FC 26 Evoluzione Un Treno sulla Destra | L’AD Diventa Attaccante Interno++!

È disponibile una Evoluzione gratuita e mirata per potenziare la tua Ala Destra: “Un Treno sulla Destra”! Questa EVO è pensata per trasformare un’Ala Destra (AD) in un Attaccante Interno d’élite, potenziando le statistiche secondarie di Dribbling, Agilità ed Equilibrio. Questa è l’EVO ideale per chi cerca un giocatore tecnico e agile sulla fascia. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: 22 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 3 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. Posizione: Ala Destra (AD). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

