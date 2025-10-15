Fatto esplodere in piena notte il Postamat a Castelnuovo Rangone

Intorno alle 4.30 della scorsa notte una banda di criminali ha messo in atto un assalto con l'esplosivo allo sportello Postamat di Castelnuovo Rangone. I residenti dell'area di piazza Brodolini, dove ha sede l'ufficio postale, è stata svegliata da un boato che ha scosso l'edificio.I ladri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

