farmacie comunali raffaele magaldi nuovo amministratore

Avvicendamento a Farmacie Comunali spa, la municipalizzata che gestisce le farmacie pubbliche cittadine. L’amministratore unico Andrea Porcaro D’Ambrosio ha rassegnato le dimissioni che sono state accolte dal sindaco Michele Conti e dall’assemblea dei soci e al suo posto è stato nominato Raffaele Magaldi, già presidente dell’organismo di vigilanza della società. Porcaro D’Ambrosio resta vicepresidente nazionale di Assofarm l’associazione delle farmacie pubbliche italiane e continuerà dunque a lavorare nel settore. Dopo sette anni di mandato, il manager pubblico ha deciso di lasciare l’incarico per dedicarsi alla sua carriera professionale e lasciando una società con i conti in ordine e significative prospettive di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

