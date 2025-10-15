Farmaci Prix Galien Italia a Krystal Biotech per la prima terapia genica in una malattia rara

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Krystal Biotech ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Prix Galien Italia 2025 nella categoria Medicinali per terapia avanzata (Atmp) per Vyjuvek® (beremagene geperpavec o B-vec), la prima e unica terapia genica approvata in Europa in grado di modificare il decorso della Epidermolisi bollosa distrofica (Deb), una grave malattia genetica rara della pelle solitamente presente alla nascita. "Vincere il Prix Galien Italia, il più importante premio in ambito biomedico e farmacologico del nostro Paese, rappresenta un riconoscimento al nostro impegno nella ricerca genetica in aree terapeutiche con elevati bisogni medici non soddisfatti - dichiara Hassan Bruneo, Vice President, Head of Market Access EU & General Manager Italy di Krystal Biotech - Siamo onorati e orgogliosi di ricevere questo Premio prestigioso che conferma la solidità della nostra ricerca e la nostra capacità di sviluppare terapie avanzate che stanno trasformando il trattamento delle malattie genetiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, Prix Galien Italia a Krystal Biotech per la prima terapia genica in una malattia rara

Contenuti che potrebbero interessarti

Il 14 ottobre 2025 torna a Verona, nella splendida venue Palazzo Verità Poeta, il Prix Galien Italia 2025, l’appuntamento che celebra l’eccellenza nella ricerca farmaceutica. Tra i candidati nella categoria“Farmaco orfano” figura sotatercept (Winrevair™), un’inn - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci, Prix Galien Italia a Krystal Biotech per la prima terapia genica in una malattia rara - Premiata nella categoria dei medicinali avanzati beremagene geperpavec, unica disease modifying approvata in Europa per l’epidermolisi bollosa distrofica ... Lo riporta adnkronos.com

Prix Galien 2024 Usa assegnato ad un farmaco di Daiichi Sankyo e AstraZeneca - Daiichi Sankyo e AstraZeneca si sono aggiudicate il premio Galien Foundation 2024 USA per il miglior prodotto biotecnologico per trastuzumab deruxtecan (T- Riporta milanofinanza.it

Il Prix Galien Usa 2024 va ad AstraZeneca e Daiichi Sankyo per il miglior prodotto biotecnologico dell'anno - Le aziende farmaceutiche Daiichi Sankyo e AstraZeneca si sono aggiudicate il prestigioso Prix Galien Usa 2024 nella categoria "Miglior prodotto biotecnologico" grazie a trastuzumab deruxtecan (T- Riporta wired.it