Far west fuori dal locale distrugge il dehor e importuna i clienti | feriti quattro agenti con calci e pugni
Serata da far west martedì (14 ottobre) a Santarcangelo di Romagna dove quattro uomini della Polizia locale sono rimasti feriti nel tentativo di fermare la furia di un 45enne che ha aggredito gli agenti della municipale con tanto di calci e pugni. Gli agenti coinvolti nella colluttazione hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
