Fantacalcio chi schierare in questa giornata al fantacalcio | occhi su Cristante

La sosta delle Nazionali si avvicina sempre più al termine, con le squadre di Serie A che si preparano a riaccogliere i propri calciatori. Come spesso capita la pausa può togliere energie importanti o portare a qualche guaio dal punto di vista fisico, ma il fantacalcio non si ferma. Proprio per questo motivo, è arrivato il momento di pensare a chi schierare nel proprio 11 titolare in vista del settimo turno del campionato italiano. Ecco 5 consigli da non sottovalutare: Cristante: il primo è senza ombra di dubbio il centrocampista della Roma. Cristante continua a dimostrare, nonostante il passare degli anni, di essere un calciatore funzionale e importantissimo per l’economia del gioco dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

