Fano 40enne arrestato all’alba dopo una serie di furti su auto in sosta
Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 15 ottobre 2025 - Un italiano di circa 40 anni è stato arrestato stamattina all’ alba a Fano, sorpreso dalla polizia dopo una serie di furti su auto in sosta nelle prime ore del mattino. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo aveva danneggiato quattro veicoli e tentato di aprirne diversi altri, riuscendo a impossessarsi di piccoli oggetti di valore. Alla vista degli agenti del Commissariato di Fano immediatamente intervenuti sul posto con la Volante, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale ha opposto una violenta resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
