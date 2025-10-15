Fanno esplodere il casolare strage durante lo sgombero | muoiono tre carabinieri

Il folle gesto nel Veronese: l’edificio riempito di gas salta in aria all’arrivo di militari e poliziotti per lo sfratto. Ci sono anche 25 feriti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fanno esplodere il casolare, strage durante lo sgombero: muoiono tre carabinieri

