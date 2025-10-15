Fanno esplodere il casolare per evitare lo sfratto | 3 morti

Nel casolare non c’erano più elettricità né acqua calda. Erano rimaste però diverse bombole del gas. Maria Luisa Ramponi, 59 anni, le ha fatte esplodere alle 3 e 14 della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fanno esplodere il casolare per evitare lo sfratto: 3 morti

Approfondisci con queste news

Fanno esplodere la casa per evitare lo sgombero. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Fanno esplodere la casa per evitare lo sgombero. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato. #ANSA - X Vai su X

Fanno esplodere il casale durante lo sfratto, 3 carabinieri restano uccisi. Feriti altri 15 esponenti delle forze dell’ordine - Avrebbero dovuto essere sfrattati ma per evitare lo sgombero hanno suturato di gas i locali del casolare da liberare e così facendo hanno commesso una vera e propria strage. Come scrive giustizianews24.it

Fanno esplodere la casa per evitare lo sgombero, la tragedia: sono morti 3 carabinieri - Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove a seguito di un’esplosione, avvenuta in un casolare sottoposto ad un intervento di sgombero, sono morti 3 carabinieri. Riporta msn.com

Tre fratelli fanno esplodere un casolare durante una perquisizione: morti tre carabinieri, quindici feriti - Esplode un casolare nel Veronese: muoiono tre carabinieri, quindici feriti tra le forze dell’ordine. Riporta globalist.it