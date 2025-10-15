Faneto salta la serata al Fitzcarraldo | Il trapper non rispetta i nostri valori

Faneto, trapper milanese denunciato per violenze dall’ex fidanzata, non sarà più ospite della discoteca Fitzcarraldo di Terranuova Bracciolini. A renderlo noto sono stati i gestori del locale, che attraverso un comunicato ufficiale hanno preso le distanze dall’artista italo-dominicano conosciuto per il suo stile crudo e i testi che descrivono la vita di strada. Il 20enne Faneto, all’anagrafe Valentin Antonio Segura, negli ultimi giorni si è reso protagonista di una vicenda che con la musica non ha niente a che fare. Un video postato sui social riprende in diretta una lite con la ex fidanzata Alessandra, in cui lei mostra il proprio volto tumefatto a causa delle percosse subite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

