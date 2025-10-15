Faneto rompe il silenzio | scuse pubbliche stop alla musica e ipotesi di azioni legali Relazione tossica con violenza da entrambe le parti

Atomheartmagazine.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di accuse e reazioni social, Faneto ha pubblicato una lunga serie di storie su Instagram in cui affronta per la prima volta la vicenda che lo riguarda. Il rapper parla di una relazionetossica e distruttiva”, riconosce la gravità dei propri comportamenti e annuncia uno stop dall’attività musicale per intraprendere un percorso di cura, riservandosi però di agire legalmente contro contenuti che ritiene diffamatori. Indice. Il contenuto delle storie Instagram di Faneto: ammissioni, scuse e percorso di cura. Il video e l’episodio domestico. Il cane e il pentimento per la gestione dell’animale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

faneto rompe il silenzio scuse pubbliche stop alla musica e ipotesi di azioni legali relazione tossica con violenza da entrambe le parti

© Atomheartmagazine.com - Faneto rompe il silenzio: scuse pubbliche, stop alla musica e ipotesi di azioni legali. “Relazione tossica con violenza da entrambe le parti”

Contenuti che potrebbero interessarti

faneto rompe silenzio scuseFaneto rompe il silenzio: scuse pubbliche, stop alla musica e ipotesi di azioni legali. “Relazione tossica con violenza da entrambe le parti” - Faneto rompe il silenzio e risponde nelle storie Instagram alle accuse della ex: scuse, stop alla musica. Come scrive atomheartmagazine.com

faneto rompe silenzio scuseFaneto, l'ex fidanzata Alessandra: «Ero chiusa in bagno, poi ho preso il coltello da cucina per difendermi. Ecco com'è andata davvero» - Dopo le scuse del rapper racconta la sua versione: «Gli ho puntato contro il coltello dopo quaranta schiaffi» ... Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Faneto Rompe Silenzio Scuse