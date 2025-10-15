Faneto rompe il silenzio | scuse pubbliche stop alla musica e ipotesi di azioni legali Relazione tossica con violenza da entrambe le parti
Dopo giorni di accuse e reazioni social, Faneto ha pubblicato una lunga serie di storie su Instagram in cui affronta per la prima volta la vicenda che lo riguarda. Il rapper parla di una relazione “tossica e distruttiva”, riconosce la gravità dei propri comportamenti e annuncia uno stop dall’attività musicale per intraprendere un percorso di cura, riservandosi però di agire legalmente contro contenuti che ritiene diffamatori. Indice. Il contenuto delle storie Instagram di Faneto: ammissioni, scuse e percorso di cura. Il video e l’episodio domestico. Il cane e il pentimento per la gestione dell’animale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Faneto, l'ex fidanzata Alessandra: «Ero chiusa in bagno, poi ho preso il coltello da cucina per difendermi. Ecco com'è andata davvero» - Dopo le scuse del rapper racconta la sua versione: «Gli ho puntato contro il coltello dopo quaranta schiaffi» ... Riporta roma.corriere.it