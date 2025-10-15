Falsi bonus facciata sequestri per 3,5 milioni a noto imprenditore
Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un noto imprenditore edile, Giuseppe Piraino, per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto al culmine "di un'articolata indagine in materia di fittizi interventi di riqualificazione edilizia condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo sotto l'egida e il costante coordinamento dell'Autorità Giudiziaria". 🔗 Leggi su Iltempo.it
