Non solo la giustizia ordinaria. Anche il Tribunale federale nazionale della Figc ha posto sotto la lente la vicenda relativa all'inchiesta 'Un calcio al Covid' della Guardia di finanza della Spezia, che ha portato all'iscrizione di sei persone nel registro degli indagati da parte della procura: Gian Maria Lertora, 48enne spezzino, un passato da dirigente sportivo di numerose associazioni sportive calcistiche sia alla Spezia che in Lombardia; Giuliana Bertini, spezzina di 79 anni, il mantovano Cristian Vicentini, di 53 anni; il chiavarese Eugenio Lanciano, di 42 anni, e una coppia residente a Milano, Marco Antonio Pennati di 64 anni e Fernanda Todeschini Viero di 52.

False collaborazioni sportive per accaparrarsi i fondi Covid. Anche la Figc apre un fascicolo