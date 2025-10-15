falsa laurea per il concorso moglie di un assessore pd risarcisce 35mila euro

Carmela Fiorella, moglie dell'ex assessore del Partito democratico Filippo Caracciolo, ha risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro e ha chiesto di essere messa alla prova alla Caritas, nell'ambito di un procedimento aperto con l'accusa di aver dichiarato di possedere un titolo di laurea mai conseguito per accedere a un bando di AdP. Fiorella aveva partecipato allo stesso, vincendolo, per il ruolo di dirigente delle Risorse umane. Era rimasta in quel posto di lavoro per appena due settimane, prima di decidere di dimettersi e scrivere una lettera aperta, confessando le proprie responsabilità e sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

