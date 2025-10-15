Falerone venerdì Blas Roca Rey in scena al teatro Beato Pellegrino
Il Festival Storie, rassegna dei borghi marchigiani, continua il suo viaggio tra parole, emozioni e incontri. Quest’anno la rete dei 13 Comuni si arricchisce di una nuova tappa: Falerone, che per la prima volta entra nel circuito con un evento speciale a ingresso gratuito. Appuntamento venerdì 17 ottobre, alle 21.30, al Teatro Beato Pellegrino, che torna ad ospitare un evento di livello nazionale dopo il recente restyling. Ospite della serata sarà Blas Roca Rey, attore, regista e autore, protagonista delle sue ’Storie di ordinaria magia - Il mondo di Blas 2’: quarantasette racconti che intrecciano vita, speranza e rinascita, dedicati a chi ha saputo trasformare una caduta in un nuovo inizio, da Marilyn Monroe a Ella Fitzgerald. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
