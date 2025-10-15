Falerone venerdì Blas Roca Rey in scena al teatro Beato Pellegrino

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival Storie, rassegna dei borghi marchigiani, continua il suo viaggio tra parole, emozioni e incontri. Quest’anno la rete dei 13 Comuni si arricchisce di una nuova tappa: Falerone, che per la prima volta entra nel circuito con un evento speciale a ingresso gratuito. Appuntamento venerdì 17 ottobre, alle 21.30, al Teatro Beato Pellegrino, che torna ad ospitare un evento di livello nazionale dopo il recente restyling. Ospite della serata sarà Blas Roca Rey, attore, regista e autore, protagonista delle sue ’Storie di ordinaria magia - Il mondo di Blas 2’: quarantasette racconti che intrecciano vita, speranza e rinascita, dedicati a chi ha saputo trasformare una caduta in un nuovo inizio, da Marilyn Monroe a Ella Fitzgerald. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

falerone venerd236 blas roca rey in scena al teatro beato pellegrino

© Ilrestodelcarlino.it - Falerone, venerdì Blas Roca Rey in scena al teatro Beato Pellegrino

Approfondisci con queste news

falerone venerd236 blas rocaFalerone, venerdì Blas Roca Rey in scena al teatro Beato Pellegrino - Il Festival Storie, rassegna dei borghi marchigiani, continua il suo viaggio tra parole, emozioni e incontri. ilrestodelcarlino.it scrive

Falerone, Blas Roca Rey in scena al Teatro Beato Pellegrino - Falerone, Blas Roca Rey in scena al Teatro Beato Pellegrino ... Riporta corrierenews.it

Cerca Video su questo argomento: Falerone Venerd236 Blas Roca