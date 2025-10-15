Fake news sulla morte del primario di Ortopedia Irccs di Negrar diffida Google

(Adnkronos) – La notizia si era diffusa ad aprile scorso: "E' venuto a mancare Claudio Zorzi, specialista in ortopedia e traumatologia, noto per aver curato l'atleta Sofia Goggia dopo il suo infortunio". Ma è un falso, creato per un'errore di omonimia dalla funzionalità dell'intelligenza artificiale di Google, denominata 'Ai Overview'. Per questo l'Irccs Sacro Cuore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alessandra Amoroso, furia contro le fake news sulla salute della figlia: «Basta bugie su Penelope!» - facebook.com Vai su Facebook

?#Cannavaro a testa alta: "Fake news sullo stipendio da ct Uzbekistan: ecco la verità" - X Vai su X

Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google - Per questo l'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), dove Zorzi - Lo riporta adnkronos.com

Fake news sulla morte di Abidal, l'ex difensore: "Certe voci non dovrebbero diffondersi" - Secondo alcune indiscrezioni diffuse in particolare su X, l’ex difensore del Barcellona e della nazionale ... Segnala tuttomercatoweb.com

“Hanno scritto quattro volte che sono morto, è spuntato pure un necrologio. C’era la mia foto accanto agli angioletti”: la rabbia di Maurizio Mattioli per le fake news ... - Una bufala crudele, ripetuta, che ha superato il confine del virtuale per diventare un macabro avviso funebre affisso in strada. ilfattoquotidiano.it scrive