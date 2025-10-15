Faenza testacoda con Loreto Pesaro | Ma non vanno sottovalutati

Visto che l’apparenza inganna, come recita il noto detto, la Tema Sinergie dovrà stare molto attenta questa sera nel match casalingo con la Consultinvest. Alle 20.30 al PalaCattani andrà in scena infatti il classico testacoda tra una squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate (Faenza) e una ancora a secco di vittorie (Loreto Pesaro). Attenzione però a sottovalutare i marchigiani, perché hanno un roster interessante che sta pagando lo scotto del salto in B Nazionale. Oltre ai confermati Tognacci, Delfino, argentino che ha sempre giocato in B Interregionale e in C, e Aglio, ci sono giocatori esperti per la categoria come il play Tognacci, la guardia Graziani e il centro Valentini, e a loro si aggiungono i giovani Pillastrini e Sgarzini che si sono già fatti valere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

