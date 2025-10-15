Fabio Paratici torna al Tottenham

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la squalifica per il caso plusvalenze, Fabio Paratici fa il proprio ritorno nel mondo del calcio. L’ex dirigente della Juventus tornerà ufficialmente al Tottenham come nuovo direttore sportivo. E lo farà collaborando con un altro ds, Johan Lange, appena promosso. Un’idea che è stata annunciata dal club londinese con una breve nota. La società ha spiegato che questa scelta «fa parte di una nuova struttura per il settore calcistico maschile, pensata per rafforzare la leadership, la collaborazione e la capacità decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

fabio paratici torna al tottenham

© Lettera43.it - Fabio Paratici torna al Tottenham

Scopri altri approfondimenti

fabio paratici torna tottenhamUFFICIALE – Fabio Paratici torna a fare il direttore sportivo dopo la squalifica. La squadra - Finita la squalifica di 30 mesi, Fabio Paratici è di nuovo in pista ed è ufficiale il suo nuovo incarico da direttore sportivo ... Riporta clubdoria46.it

fabio paratici torna tottenhamParatici torna al Tottenham, sarà ds insieme a Lange: “L’obiettivo sarà costruire un club vincente che faccia la storia” - Fabio Paratici torna a lavorare con il Tottenham dopo due anni. Si legge su ilnapolista.it

fabio paratici torna tottenhamFabio Paratici torna al Tottenham: sarà il ds del club inglese - Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, torna ufficialmente a far parte dei quadri dirigenziali del Tottenham: Paratici riprenderà ad essere il direttore sportivo del club inglese, ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Fabio Paratici Torna Tottenham