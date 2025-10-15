Fabio Paratici torna al Tottenham
Archiviata la squalifica per il caso plusvalenze, Fabio Paratici fa il proprio ritorno nel mondo del calcio. L’ex dirigente della Juventus tornerà ufficialmente al Tottenham come nuovo direttore sportivo. E lo farà collaborando con un altro ds, Johan Lange, appena promosso. Un’idea che è stata annunciata dal club londinese con una breve nota. La società ha spiegato che questa scelta «fa parte di una nuova struttura per il settore calcistico maschile, pensata per rafforzare la leadership, la collaborazione e la capacità decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
