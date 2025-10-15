Fabio Paratici torna al Tottenham dopo la fine della squalifica | quale sarà il suo nuovo ruolo

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham ha annunciato il ritorno di paratici in società, con qualche differenza rispetto alla parentesi tra il 2021 e il 2023: non sarà l'unico direttore sportivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

