Fabio Paratici incubo finito | torna al Tottenham dopo la squalifica di trenta mesi

La lunga attesa è finalmente terminata. Dopo aver scontato la squalifica di due anni e mezzo per le note vicende giudiziarie che lo videro coinvolto quando era alla Juventus, Fabio Paratici torna nuovamente al Tottenham nel ruolo di direttore sportivo, che ha ricoperto durante la sua prima esperienza dal 2021 al 2023. Stavolta, però, l’ex dirigente bianconero sarà coadiuvato da John Lange, nell’ambito di un nuovo modello dirigenziale del club londinese. FABIO PARATICI TORNA AL TOTTENHAM: QUALE SARA’ IL SUO RUOLO I londinesi hanno voluto riabbracciare il dirigente emiliano per una nuova riorganizzazione tecnica del club. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

